MOW Museum Westerwolde hanteert weer de reguliere openingstijden

BELLINGWOLDE – MOW Museum Westerwolde aan de Hoofdweg in Bellingwolde is weer volgens de reguliere openingstijden toegankelijk.

Dat veel Nederlanders vakantie vieren in eigen land is te merken. Fietsers en wandelaars van ver buiten de regio ontdekken het mooie Westerwolde en bezoeken het MOW. Zelfs op dagen dat het museum officieel gesloten is melden belangstellenden zich aan de voordeur. Daarom gelden vanaf 1 augustus weer de reguliere openingstijden: Woensdag tot en met vrijdag: 11-17 uur. Zaterdag en zondag, 13-17 uur Maandag en dinsdag open op afspraak.



Je hoeft je bezoek niet langer te boeken. De baliemedewerkers bewaken het maximaal aantal in het pand toegestane bezoekers en over het algemeen blijft het daar ruim onder. Mocht het onverhoopt te druk worden dan kan je gevraagd worden even te wachten of op een ander moment terug te komen. Bel eventueel van tevoren om te vragen of het druk is.



In het MOW volgen ze een speciaal protocol met maatregelen rond COVID-19. Meer daarover lees je op hun website.

‘Vitamine K, kunst waar je van opknapt’

Nog tot en met 18 oktober zie je in het MOW de tentoonstelling ‘Vitamine K, kunst waar je van opknapt.’

Dertig kunstenaars uit Groningen en even daarbuiten vullen deze expositie met uiteenlopende en vaak kleurrijke kunstwerken; schilderijen, tekeningen en installaties. Die gaan onder andere over de waarde van menselijk contact, liefde, een goed thuis en over de opwekkende kracht van de natuur maar ook over de prettige kant van onzekerheid. Lees en zie hier meer.



Op weg naar Arcadië

Kunstenaarscollectief RinseKoetjeBil schilderde op drie zondagmiddagen in het museum ‘live’ aan het werk “Op weg naar Arcadië.’ Om coronaproof te kunnen werken hulden zij zich in beschermende kleding. Een impressie van hoe dat er aan toe ging bekijk je via deze link.

Verbinding

Tijdens de expositie kun je ook kunstenaar Hans Dingjan aan het werk zien in het MOW. Met een simpel stukje houtkool maakt hij een gigantische muurtekening die weliswaar een titel – ‘Verbinding’ – heeft, maar waarvan het eindresultaat nog niet precies vaststaat. Een bijzonder proces, dat je ook via Instagram @hanstekentinhetmow of rechtstreeks via deze link kunt volgen.

Ingezonden