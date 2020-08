Oldambtster boerderij mag niet verdwijnen

OLDAMBT – Het gaat niet zo goed met de Oldambtster boerderij.

In de gemeente Oldambt staan ongeveer 350 boerderijen van dit type. Zo’n 30 tot 40 procent is er slecht aan toe. De gemeente Oldambt wil graag met eigenaren in gesprek om erachter te komen wat er nodig is om de vervallen panden te behouden, herstellen en ontwikkelen. Erfgoedwethouder Bard Boon: “De naam zegt het eigenlijk al een beetje: de Oldambtster boerderij komt niet veel voor in Nederland. Ze staan vooral in het noorden en oosten van de provincie Groningen. Het is zonde als ze straks zijn verdwenen.”

Veel problemen

Bij Oldambtster boerderijen zijn het woonhuis en de schuur in elkaars verlengde gebouwd. Dit type boerderij heeft vaak veel problemen, weet de wethouder: “Oldambtster boerderijen zijn vaak oudere panden en daardoor zijn ze moeilijk energiezuinig te maken. Omdat ze vaak karakteristiek of monumentaal zijn, mag je er niet zomaar dingen aan verbouwen. Daar komt nog bij dat ze vaak te maken hebben met schade door bodemdaling en aardbevingen. Bovendien zijn de meeste eigenaren van dit boerderijtype al wat ouder en dan is het lastig om een extra hypotheek te krijgen om te kunnen investeren in een verbouwing.”

Toekomstvisie

Om ervoor te zorgen dat het Oldambtster boerderijtype niet uit het landschap verdwijnt, wil de gemeente graag in gesprek met eigenaren. Bard Boon: “Wat is er volgens eigenaren nodig om ervoor te zorgen dat dit boerderijtype blijft bestaan? Waar lopen ze tegenaan? En hoe kunnen wij als gemeente helpen?” Op basis van de gesprekken met eigenaren, maar ook met kenners en adviseurs van organisaties die veel weten van karakteristieke panden, stelt de gemeente een toekomstvisie op. Boon: “In die toekomstvisie staat welke ideeën en initiatieven kunnen bijdragen aan het behouden, herstellen en ontwikkelen van Oldambtster boerderijen. Daarbij zoeken we ook naar financiële mogelijkheden, omdat we als gemeente in een moeilijke financiële situatie zitten en dus zelf weinig kunnen investeren.”

Denk mee!

Bent u of kent u een eigenaar van een Oldambtster boerderij en wilt u graag meepraten over de toekomstvisie? Dan kunt u zich tot 24 augustus aanmelden bij de gemeente.

Ingezonden