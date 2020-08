Ook v.v. Westerwolde start voorbereiding op het nieuwe seizoen

VLAGTWEDDE – Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Richard Streuding is ook de selectie van v.v. Westerwolde begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Zondag 2 augustus werd afgetrapt met een trainingsdag, welke een vervolg kreeg met een reguliere training op dinsdagavond 4 augustus. Hoewel nog niet compleet was er dinsdagavond een mooie groep spelers aanwezig en onder bezielende leiding van Streuding werd er een gevarieerde training afgewerkt.



Het wedstrijdprogramma voor v.v. Westerwolde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ziet er als volgt uit:



Zondag 9 augustus Westerwolde – SPW 14.00 uur

Zaterdag 15 augustus Minitoernooi op De Barlage 14.00 uur

Zondag 23 augustus VAKO – Westerwolde 14.00 uur

Zondag 30 augustus Westerwolde – Veelerveen 14.00 uur (beker)

Donderdag 3 september Buinen – Westerwolde 19.30 uur

Zondag 6 september Sellingen – Westerwolde 14.00 uur (beker)

Zondag 13 september Meeden – Westerwolde 14.00 uur (beker)



Zondag 20 september gaat dan (mits er geen nieuwe coronamaatregelen komen) de competitie van start. Evenals vorig jaar komt Westerwolde uit in de derde klasse C en ontmoet daar twee nieuwe tegenstanders. In plaats van Bellingwolde en HODO moet de Vlagtwedder brigade nu aantreden tegen Gieten en SPW. Het speelschema voor de nieuwe competitie is nog niet bekend. Zodra we dit speelschema kennen, zullen wij een en ander met u delen. De derde klasse C ziet er voor komend seizoen als volgt uit:

1.

CEC

2.

FC Ter Apel ‘96

3.

Gieten

4.

HOC

5.

Musselkanaal

6.

Protos

7.

Raptim

8.

Erica

9.

SPW

10.

SVV ‘04

11.

Sellingen

12.

Twedo

13.

Weerdinge

14.

Westerwolde



Ingezonden door H.J. Pleiter