Optreden Josien Bakker en Koos Darwinkel in Wedde

WEDDE – In het kader van “Koos en Joos on tour” traden Josien Bakker en Koos Darwinkel vanmiddag op in Wedde.

Vanmiddag gaven Josien Bakker en Koos Darwinkel hun vierde optreden. Na Ter Apel en Sellingen was om kwart voor vier Wedde aan de beurt. Helaas kwamen er weinig belangstellenden op het optreden af. De toehoorders die er wel waren genoten vanaf hun plekje in de schaduw van de liedjes die “Koos en Joos” ten gehore brachten. Ze werden niet alleen getrakteerd op mooie muziek, maar ook op een bakje kipsticks, die beschikbaar was gesteld door een van de sponsoren van Week der Besten. Het optreden werd afgesloten met het zingen van het Gronings Volkslied.

Morgen treedt het duo nog vier keer op:

10.00 uur – Steunstee Reidersingel Bellingwolde

11.30 uur – De Blanckenborg Blijham

14.15 uur – Bolderbörg Vlagtwedde

Daarna bij De Spinberg in Jipsinghuizen

Foto’s: Catharina Glazenburg