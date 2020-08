Politie zoekt getuigen van de brand in Ter Apel

TER APEL – Van de brand in een woning aan de Markeweg in Ter Apel worden getuigen gezocht.

In de vroege uren van donderdag 6 augustus 2020 heeft er een brand gewoed in een leegstaande woning aan de Markeweg in Ter Apel. Dit betrof een uitslaande brand.



Uit onderzoek bleek dat er sprake is van brandstichting.

De politie is op zoek naar getuigen die tussen 01:00 en 03:30 uur iets verdachts hebben opgemerkt in de omgeving van de Markeweg in Ter Apel

Heb jij informatie?

Neem dan contact op via 0900-8844 of via een prive-bericht via Facebook.

Wanneer je Anoniem wenst te blijven kun je het nummer 0800-7000 bellen.