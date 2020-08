Autobrand op carpoolplaats bij Stadskanaal (Update)

NIEUWE PEKELA, STADSKANAAL – Vanavond is op de carpoolplaats aan de van Boekerenweg een elektrische auto uitgebrand.

De brandweer van Nieuwe Pekela en Stadskanaal werd rond tien voor acht gealarmeerd voor een autobrand aan de van Boekerenweg. Op de carpoolplaats stond een elektrische personenauto volledig in brand. Hierbij kwam veel rook vrij.

De eigenaar had de auto thuis in Alteveer opgeladen en was op pad gegaan. Onderweg begon het branderig te ruiken. De eigenaar kon de auto tot op de carpoolplaats rijden. De vlammen kwamen toen al onder de motorkap vandaan. Het is bijna zeker dat kortsluiting de oorzaak van de brand is.

De auto kan als verloren worden beschouwd. Het voertuig moet nu worden gekoeld in een watercontainer. Deze arriveerde rond middernacht.

Info en foto’s: Ronny 112 Regioflits