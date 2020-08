Banen Jeu de boulesvereniging “Sell’n Petanque” officieel in gebruik genomen

SELLINGEN – De banen van Jeu de boulesvereniging “Sell’n Petanque” zijn vanmiddag officieel in gebruik genomen.

Met dank aan de ondersteunende fondsen als Leefbaar Westerwolde, Gebroeders Hessefonds, Plaatselijk Belang Sellingen en de Rabobank-Groninger Land, zijn in Sellingen door de firma Agri-works uit Vlagtwedde vier echte jeu de boules banen aangelegd. Vandaag werden ze officieel in gebruik genomen. Als openingshandeling werd een bord met daarop de spelregels onthuld.

Jeu de boules is een verzamelnaam van balspelen. De meest gespeelde variant in Frankrijk (en de enige in Nederland) is Petanque. In Nederland spelen officieel 18.000 mensen petanque en is daarmee één van de snelst groeiende sporten

De nieuwe locatie aan de Noord-Esweg biedt ruimte aan vier banen. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Toeristen en inwoners van Sellingen e.o. kunnen hier vrij spelen, maar natuurlijk is het leuker en gezelliger om je aan te sluiten bij de club Sell’n Petanque. De club heeft leden uit Sellingen, Vlagtwedde, Onstwedde en Smeerling. Het thuishonk van de vereniging is Hof van Sellingen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Ron Teunissen Sellnpetanque@solcon.nl (tel 0629544876).

Foto’s: Jans Velthuis