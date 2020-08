Josine en Koos trotseren hitte en blijven zingen

BLIJHAM – Josine Bakker en Koos Darwinkel en een team van Week der Besten trotseren de hitte bij “Koos en Joos on Tour”.



Ze laten zich, ondanks de hittegolf, niet afhouden van de “Koos en Joos on tour”. Na al een een aantal mooie optredens die gisteren zijn gestart in Ter Apel streek de karavaan van de Week der Besten vanmorgen neer bij de Blanckenborg in Blijham. Gezellige muziek waar de mensen die (zichtbaar) toekeken en luisterden en de zangeres en zanger van genoten.

Vanmiddag tegen half vier nog als afsluiting een optreden bij “Het Landhuis” in Onstwedde en dan mogen ze terugkijken op een geslaagde tour.