ONSTWEDDE – Vanmiddag doet Koos en Joos on tour Onstwedde aan.

In plaats van de Spinberg in Jipsinghuizen doet Koos en Joos on tour vanmiddag het Landhuis in Onstwedde aan. Ze worden daar rond half vier verwacht.

Het bezoek aan de Spinberg in Jipsinghuizen komt hiermee te vervallen. De reden is dat zich daar momenteel maar twee cliënten bevinden.