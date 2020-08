DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Bij een ongeval op de Bahnhofstraße in Papenburg is gistermiddag om tien over vier een fietser zwaargewond geraakt. Het 68 jarige slachtoffer, dat op het fietspad reed, werd over het hoofd gezien door een 59 jarige automobilist, toen deze vanaf het terrein van een autohandelaar de weg wou oprijden. Bij de aanrijding kwam de fietser ten val. Hij werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij.

Meppen

De brandweer is gistermiddag om half vier met vijf voertuigen en 25 brandweerlieden naar een woning aan de Auf der Herrschwiese in Meppen uitgerukt. In de woning was rook waargenomen, waardoor het brandalarm in werking ging. De rook werd veroorzaakt door een niet goed uitgemaakte sigaret, waardoor de inhoud van een container was begonnen te smeulen.

Tussen woensdagmiddag vier uur en donderdagochtend half acht is ingebroken bij een tandartspraktijk aan de Schullendamm in Meppen. De praktijk werd overhoop gehaald en twee kluizen opengebroken. Hieruit werd een onbekend geldbedrag gestolen. De schade bedraagt 1.500 euro.

Zaterdagnacht is om vier uur een 18 jarige man overvallen. Het slachtoffer was te voet in de Lingerner Straße in Meppen onderweg, toen hij door twee onbekende mannen met een mes werd bedreigd. Ze eisten geld. Toen zij dat hadden gekregen gingen ze er vandoor.

De daders waren 1.80 m lang, hadden zwart haar, droegen donkere kleding en een mondkapje.