Politie onderzoekt inbraak attractiepark Drouwenerzand

DROUWENERZAND – In de nacht van woensdag 5 augustus op donderdag 6 augustus omstreeks 02:20 uur, heeft een inbraak in het attractiepark Drouwenezand in Drouwen plaats gevonden.

Bij de inbraak zijn tenminste twee mannen betrokken, die in het kantoor hebben ingebroken. Er zijn geen goederen weggenomen.

De politie is op zoek naar eventuele getuigen. Ben je afgelopen nacht in de buurt van het attractiepark geweest en heb je iets verdachts (personen of auto’s) gezien, dan horen ze dit graag. Bel naar 0900-8844.