Weer waarschuwingen voor blauwalg in de regio

REGIO – Voor en tijdens het zwemseizoen doet het waterschap wekelijkse zwemwatercontroles. Iedere officiële zwemplas wordt iedere twee weken gecontroleerd op blauwalg en bacteriën. Is het water niet schoon genoeg, dan adviseert het waterschap de beheerder om een waarschuwing of zelfs zwemverbod uit te doen.



Met het huidige, zomerse weer gaan mensen graag zwemmen. Zeker met de huidige weersomstandigheden en oplopende watertemperaturen neemt het risico op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme toe. We adviseren daarom alleen te gaan zwemmen in een officieel aangewezen zwemwaterplas en niet in andere wateren. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd.

Voor de onderstaande zwemwaterplassen in ons gebied geldt vanaf 4 augustus weer een waarschuwing geldt voor blauwalgen:

Langebosch, Veendam

Proostmeer, Wagenborgen

Zwaneveldsgat, Kolham

Camping Wedderbergen, Wedderveer

Plan Zuid, Oude Pekela

Grote Rietplas – Rietstrand Emmen



Actuele zwemwaterinfo

De meest actuele informatie over de zwemplassen vindt u op www.zwemwater.nl .