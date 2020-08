ONSTWEDDE – Vanmiddag is brandweer Vlagtwedde uitgerukt naar een gaslek in Onstwedde.

De brandweer van Vlagtwedde is vanmiddag rond tien over drie gealarmeerd voor een gaslek aan de Beukenlaan in Onstwedde. Tijdens werkzaamheden bij een woning was een gasleiding geraakt.

De brandweer heeft de situatie beveiligd en deed metingen. Enexis kwam ter plaatse om de boel te repareren.