Elektrische auto na brand gekoeld in vloeistofdichte container

STADSKANAAL – De elektrische auto, die gisteravond op de carpoolplaats aan de van Boekerenweg uitbrandde, wordt nu gekoeld in een vloeistofdichte container.

De brandweer van Nieuwe Pekela en Stadskanaal werd gisteravond rond tien voor acht gealarmeerd voor een autobrand aan de van Boekerenweg. Op de carpoolplaats stond een elektrische personenauto volledig in brand. Hierbij kwam veel rook vrij. Deze rookdampen zijn zeer giftig, ze stijgen niet en komen tot wel 2 kilometer ver….., aldus Bergingsbedrijf Keizer. De weg werd daarom afgesloten en het verkeer omgeleid. Klik HIER voor onze reportage van gisteravond.

De eigenaar had de auto thuis in Alteveer opgeladen en was op pad gegaan. Onderweg begon het branderig te ruiken. De eigenaar kon de auto tot op de carpoolplaats rijden. De vlammen kwamen toen al onder de motorkap vandaan. Het is bijna zeker dat kortsluiting de oorzaak van de brand is. De auto kan als verloren worden beschouwd. Het voertuig moet nu in een watercontainer gekoeld worden, omdat door het elektrisch accupakket het gevaar van spontane ontbranding na het blussen groot is.

Auto- en bergingsbedrijf kreeg hiervoor de opdracht. De vloeistofdichte container arriveerde rond middernacht. Om het een en ander goed te laten verlopen werd besloten de wagen op afstand over te takelen in de vloeistofdichte container, gevuld met een bodem water.

De brandweer heeft volgens bergingsbedrijf Keizer uitermate goed werk geleverd en heeft het bedrijf geholpen de wagen aan te koppelen. Vervolgens is de wagen getransporteerd naar het bedrijf van Keizer. Daar werd de auto in de container volledig onder water gezet.

Foto’s en info: Ronny 112 Regioflits en Bergingsbedrijf Keizer

Gisteravond kregen wij de opdracht om een uitgebrande auto weg te slepen. Dit had veel voeten in aarde aangezien de… Posted by Auto- en Bergingsbedrijf Willem Keizer on Friday, 7 August 2020