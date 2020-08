Kinderen vermaken zich ondanks de hitte prima op de kindermiddag bij Parc Emslandermeer

VLAGTWEDDE – Vanmiddag organiseerde Week der Besten een kindermiddag bij Roegh/Parc Emslandermeer.

Vanmiddag stond er in het kader van Week der Besten een kindermiddag op het programma. Achter het zwembad en naast Roegh waren zoveel mogelijk in de schaduw attracties opgesteld.

Met name de bungee jump trampoline was erg in trek. Verder was er een ballenbak, kon je glitter tattoo’s laten plaatsen, stonden er een klein zwembadje en een watersproeier en een springkussen. Jos Tipker vermaakte de kinderen met zijn creaties van ballonnen en gekke capriolen. Ook kon je een taartje versieren (en opeten natuurlijk) en was er voor iedereen ranja zoveel je op kon!

Foto’s: Jan Glazenburg

Klik HIER voor alle foto’s