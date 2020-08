DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Vannacht zijn aan de Schmiedestraße in Lathen geldautomaten van de Oldenburgische Landesbank opgeblazen. De daders kwamen om half vier het voorportaal van de bank binnen en bliezen de twee automaten op. Vervolgens sloegen ze in een donkere personenauto in de richting van de A31 op de vlucht.

De brandweer kwam ter plaatse om metingen te verrichten. De bewoners in de directe omgeving werden uit voorzorg geëvacueerd.

Of en zo ja hoeveel er is buitgemaakt is niet bekend gemaakt. De geldautomaten en het voorportaal van de bank zijn ernstig beschadigd geraakt. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Lingen.

Geeste

Gisteravond is rond half acht brand ontstaan in 40 strobalen. Deze lagen aan de Birkhahnweg in Geeste. De brandweer kwam met vier voertuigen en 25 brandweerlieden ter plaatse om het vuur te blussen.

Dersum

Gistermiddag is om kwart voor één aan de Fierdagsweg in Dersum brand ontstaan in een ronde balen pers. Het vuur werd geblust door de brandweer van Dersum en Heede. De schade wordt op 5.000 euro geschat. De oorzaak van de brand was vermoedelijk kortsluiting.

Haren

Tussen donderdagmiddag drie uur en vrijdagmiddag half drie is ingebroken bij een trekker. Deze stond op een bedrijfsterrein aan de Heinrichstraße in Haren. Uit het landbouwvoertuig werd een monitor buit gemaakt. De schade bedraagt zo’n 3.500 euro.

Twist

Donderdagnacht verschaften onbekenden zich om één uur toegang tot een bedrijfsterrein aan de Gaußstraße in Twist. Vervolgens braken ze negen trekkers open en stalen daaruit beeldschermen en antennemodules. De schade bedraagt 27.000 euro.

Surwold

Door onbekende oorzaak is gistermiddag om twaalf uur een zonnescherm op het plat dat van een woning aan de Waldstraße in Surwold in brand gevlogen. Het vuur sloeg over naar het dakterras en een deel van het dak. Er raakte niemand gewond. Het vuur werd door de brandweer van Surwold geblust. De schade wordt geschat op 20.000 euro.

Haren

Gisteren is in de vroege ochtend brand ontstaan op een akker aan de Twister Straße in Haren. De brandweer van Rütenbrock ging om 04.40 uur met twee voertuigen en 15 brandweerlieden ter plaatse om het vuur te oven. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.