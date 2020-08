Politie pakt drie personen op na schietincident Groningen

GRONINGEN – Vanmiddag heeft op de Klaprooslaan in Groningen een schietincident plaatsgevonden. Er is met een onbekend wapen geschoten.

Via Burgernet werd in verband met dit incident gevraagd uit te kijken naar een getinte kale man met een baard en een snor. De man zou een Arabisch uiterlijk hebben. Hij vertrok op een blauwe fiets. De politie waarschuwde de deelnemers zelf geen actie te ondernemen wanneer ze deze persoon aantroffen, maar meteen de politie te bellen.

Op grond van doorgegeven signalementen kon de politie vlak na het incident drie verdachten (mannen) aanhouden.

Bij een van de verdachten werd een wapen aangetroffen. Uit onderzoek moet blijken wat voor wapen dit is geweest en/of met dit wapen is geschoten. Bij dit incident is niemand gewond geraakt. Het onderzoek naar de toedracht is volop bezig.