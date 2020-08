Politie zoekt getuigen van bedreiging

WINSCHOTEN – In verband met een onderzoek is de politie op zoek naar getuigen van een bedreiging.

Vanochtend tussen 05.00 en 06.00 uur is een man mogelijk bedreigt door een man op een damesfiets. Bij deze bedreiging is mogelijk een vuurwapen gezien. De bedreiging heeft plaats gevonden bij de spoorwegovergang aan de Blijhamsterweg te Winschoten.

Wie is de bedreigde man? Of wie kent deze man die mogelijk bedreigt is.

De politie komt graag in contact met deze persoon.

Heb je informatie neem dan contact op via 0900-8844 of als je anoniem wilt blijven via 0800-7000

Bron: Politie Oldambt