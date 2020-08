Rook, benzinelucht en ronkende motoren bij de start van de Buggy puzzeltocht vanuit Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Rook, olie en benzinelucht en ronkende VW motoren dat waren zaterdagmorgen de ingrediënten bij de start van een Buggy-puzzeltocht vanaf de parkeerplaats achter partycentrum Rendering in Vlagtwedde.



De organisatie van de Week der Besten hadden de ruim vijftig deelnemers van deze tocht uitgenodigd om Vlagtwedde als startplaats te kiezen voor hun puzzeltocht en dat was te merken.

Buggy’s in allerlei soorten en afmetingen stonden in een kring op de parkeerplaats.

De puzzelrit voerde rijders door gedeeltes van de gemeente Westerwolde en de gemeente Stadskanaal.

De Algemene Buggy Club Holland tekende voor de organisatie van deze tocht, dit in het kader van hun meeting van dit jaar op camping “de Barkhoorn”in Sellingen.

De Algemene Buggy Club Holland (ofwel ABC) is in 1974 opgericht door een aantal enthousiaste buggy-rijders.

Met ongeveer 350 leden zijn we de grootste Buggy club van Europa. Jaarlijks worden er zo’n 10 evenementen en puzzel-ritten georganiseerd door het hele land, welke doorgaans voor elke Buggy, Baja, Kever of kitkar geschikt zijn.

Meer info over deze club op https://www.algemenebuggyclub.nl/