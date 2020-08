DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteravond is om half elf bij een ongeval op de B402 in Meppen een automobiliste gewond geraakt. De vrouw kwam ter hoogte van de Meppener Straße met haar Opel Corsa, met Nederlandse kentekenplaten, in de berm terecht en sloeg over de kop. De auto bleef daarna op het dak op het wegdek liggen. De bestuurster raakte lichtgewond. De weg is in verband met bergingswerkzaamheden enige tijd afgesloten geweest.

Georgsdorf

Gistermiddag is om 14.40 uur door laswerkzaamheden brand ontstaan. Door de vonkenregen vloog aan de Ostende in Georgsdorf een deel van een stal in brand. Het vuur werd door de 49 jarige eigenaar geblust. De brandweer maakte de klus af. Er raakte niemand gewond. De schade bedraagt ca 1.500 euro.

Haselünne

Gistermiddag is rond half één door onbekende oorzaak een wagen met strobalen in brand gevlogen. De wagen stond aan de Schwögel in Haselünne. Het vuur werd door de brandweer geblust. Zij konden echter niet voorkomen dat de wagen volledig verloren ging.

Meppen

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken bij een loods aan de Riedemannstraße in Meppen. De buit bestond uit een accuschroevendraaier en twee betonscharen.

Haren

De politie is op zoek naar een fietser die gistermorgen om tien uur betrokken was bij een ongeval in Haren. Daar wou een 28 jarige automobiliste vanaf de Mittelstraße links de Burggraben inrijden. Een fietser, die uit de Gartenstraße kwam, verleende de automobiliste geen voorrang. Bij de daaropvolgende aanrijding kwam de fietser ten val. Hij krabbelde weer overeind en vervolgde zijn weg. De politie wil graag met hem en eventuele getuigen van het ongeval in contact komen.