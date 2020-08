Motorrijders genieten van een mooie toertocht

VLAGTWEDDE – Zondagmorgen startte een mooie groep motorrijders op evenzoveel mooie motoren voor een toertocht die was georganiseerd in het kader van de Week der Besten.



Een mooie groep motorrijders verzamelden zich zondagmorgen voor een toertocht die was georganiseerd in het kader van de “kleintje”Week der besten. De inschrijving vond plaats bij restaurant Roegh op het Parc Emslandermeer.

De route voerde via Bellingwolde door de polders naar Termunten in het noordoosten van onze provincie en ging via de Eemsmond weer naar het zuiden en uiteindelijk weer terug naar de startplaats.

Als herinnering kregen de rijders allemaal een foto mee.

Foto’s: Geert Smit