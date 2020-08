Vier horecagelegenheden Groningen op slot; KEI week gaat in aangepaste vorm door

GRONINGEN – Vier horecazaken in het centrum van Groningen zijn op last van de gemeente een week gesloten. De KEI-week in Groningen gaat dit jaar wel door, maar vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm.

Op last van de gemeente moeten vier horecazaken in de binnenstad van Groningen een week lang hun deuren gesloten houden. Dit geldt ook voor een zaak in de gemeente Midden-Groningen. Dit omdat de corona-regels niet nageleefd werden. Zo zou er zijn getolereerd dat gasten niet op de hun toegewezen plaatsen bleven zitten, waren er teveel mensen binnen en werd in een van de zaken gedanst. Eén bedrijf werd naar verluidt onder toezicht van politie en handhavers ontruimd.

Vanaf 31 juli moeten alle eetgelegenheden, nachtwinkels en loketten voor de verkoop van producten binnen de Diepenring vrijdag- en zaterdagnacht om 1.30 uur sluiten. Bezoekers die op dat moment nog binnen zijn, moeten het pand verlaten. Ook de terrassen moeten dan leeg zijn.Voor alle horeca binnen de Diepenring geldt op vrijdag- en zaterdagnacht een toegangsstop om 1.30 uur. Vanaf dat tijdstip mogen er geen mensen meer naar binnen. Bezoekers die op dat moment binnen zijn, mogen blijven tot sluitingstijd.

KEI-week

De KEI-week in Groningen gaat dit jaar wel door, maar vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm. Zo zijn er bijvoorbeeld geen georganiseerde feesten en geen KEI-parade.

De introductieweek voor nieuwe studenten start morgen. Veel activiteiten vinden dit jaar online plaats. Voor de fysieke activiteiten, zoals de informatiemarkt, de KEI-route (die aankomende studenten langs hotspots in de stad loodst) en de Inhousetour (waarbij studenten een kijkje kunnen nemen bij verenigingen met een eigen sociëteit of clubhuis) geldt dat er afspraken zijn gemaakt met de Veiligheidsregio en de GGD over de voorzorgsmaatregelen die daarbij gelden.