Aangepaste dienstregeling bij Qbuzz

GRONINGEN, DRENTHE – Op 17 augustus starten de scholen en universiteiten grotendeels weer, vaak met aangepaste roosters om zo de scholieren en studenten meer te verspreiden over de dag. Ook is de verwachting dat forenzen weer vaker de bus naar het werk pakken. Hier speelt Qbuzz met een aangepaste dienstregeling zoveel mogelijk op in.

Wat houdt de aangepaste dienstregeling precies in?

Bussen gaan meer verspreid over de dag rijden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in de spits even vaak een bus rijdt als in de daluren. Dit is de basisdienstregeling, deze bussen rijden altijd. Daarnaast kan Qbuzz de dienstregeling op- en afschalen, door extra ritten flexibel in te zetten. Deze bussen sluiten onder andere aan op de aangepaste roosters van scholen. Mocht het op bepaalde trajecten drukker zijn dan verwacht, kunnen ze daar extra bussen inzetten. De extra ritten vervallen weer, zodra deze niet nodig blijken of wanneer bijvoorbeeld de maatregelen aangescherpt worden. Houd er dus rekening mee dat de dienstregeling tussentijds kan veranderen. Zo speelt Qbuzz in op de drukte in het openbaar vervoer.

Hoe weet ik wanneer er een bus vertrekt?

Bij de haltes hangen de vertrektijden van de basisdienstregeling op papier. Dit rijden we altijd. Omdat de extra ritten flexibel zijn en tussentijds kunnen wijzigen, worden die hier niet vermeld. Ze staan wel op de digitale halteborden en in de reisplanner en dienstregeling op deze website. Check daarom altijd voor vertrek de reisplanner op onze website. De actuele vertrektijden staan ook op de digitale informatieborden bij de halte.

Zodra er extra ritten worden ingezet, of juist weer vervallen, kondigt Qbuzz dit aan in de bus, op de website en hun social media kanalen.

>> Bekijk hier de wijzigingen per 17 augustus

>> Download hier het overzicht met wijzigingen

Bron: Qbuzz