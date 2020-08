Afrikaanse kunst bij Waarkunst

’t WAAR – Van 16 augustus tot 4 oktober is bij Waarkunst een expositie van galeriehouder en kunstenaar Peter Sinnige en twee kunstenaars uit Zuid Afrika: Mwanawasa Mawelela en Audrey Anderson.



Peter Sinnige (1959)



Op zeer jonge leeftijd is Peter begonnen met schilderen en muziek maken. Tijdens zijn kunstopleiding (Aemstelhorn en Vrije Universiteit) werd hij uitgenodigd om deel te nemen aan tentoonstellingen in Parijs, San Francisco en Amsterdam. Dit was het startsein van een voornamelijk internationale carrière.



Mwanawasa Mawelela



Is in Zambia geborenen, hij studeerde daar aan de Art School, gevolgd door de Art University of Zimbabwe. Momenteel leeft en werkt hij in Johannesburg (ZA) waar hij voornamelijk taferelen vastlegt die hij in het dagelijks leven tegenkomt.



Audrey Anderson



Geboren in Zuid Afrika, afgestudeerd aan de universiteit van Petroria in 2006. Haar werk wordt tentoongesteld in o.a. Johannesburg, Kaapstad, Stockholm, Amsterdam, Londen en Brussel. Is opgenomen in belangrijke collecties zoals Nandos UK, Hollard, Spier, Alpine Attitude en the South African National Art Bank. De Clifton Boulder Galerie werkt nu 4 jaar samen met Audrey.

