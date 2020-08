Kruising N33 met de N360 bij Appingedam afgesloten wegens rookoverlast

APPINGEDAM – In Appingedam blussen diverse korpsen een groot aantal hooibalen nabij de N33 en N360. Het verkeer ondervindt hinder en de N33 is afgesloten voor verkeer. De N360 is momenteel in één richting afgesloten.

De brand werd rond negen uur vanavond ontdekt. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn met drie blusvoertuigen ter plaatse. Bij de brand komt veel rook vrij. Dit trok met name over de Oranjewijk in Appingedam. De brandweer adviseerde de bewoners ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Het verkeer ondervindt hinder van de brand. De N33 is ter plaatse afgesloten voor verkeer. De N360 werd in één richting afgesloten.

Met een kraan worden de hooibalen uit elkaar getrokken, zodat het vuur beter geblust kan worden.

Om tien over elf is er in de buurt parallel aan de N33 nog een bermbrand ontdekt. Brandweer Bierum en het schuimblusvoertuig van Delfzijl gaan de brand blussen. De kraan die in de buurt is helpt ook nog een handje.