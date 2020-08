Wijzigingen in oefenprogramma V.V. Veelerveen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 10 augustus 08.00 uur. Door John Havinga

Het wordt een vrij zonnige en tropische maandag. De zon schijnt eerst volop, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. De kans op een warmte-onweersbui neemt toe in de late middag en vanavond. Het gaat dan vooral om oost en midden Nederland, en het lijkt regio Westerwolde links te laten liggen. Het wordt maximaal 34°C, bij een matige noordoostenwind, kracht 4 en later vanmiddag soms vrij krachtig, 5 Bft. Door de buien zien we de bewolking later vanmiddag en vanavond flink toenemen.

Dinsdag wordt zonnig en het blijft droog en tropisch waarbij het kwik ligt tot rond 32°C gaat stijgen. Er zijn weinig wolken en het blijft waarschijnlijk droog. De oostenwind wordt matig, kracht 3 tot 4.

Tot en met aankomende donderdag houden we tropisch weer en temperaturen boven de 30°C. Het blijft woensdag nog meest droog, al zullen landinwaarts wel warmte-onweders tot ontwikkeling komen, pas in de nacht van donderdag naar vrijdag of op vrijdag komen deze buien ook tot het noorden van het land. We hebben dan mogelijk zware buien, met windstoten en flink wat regen in korte tijd, misschien ook hagel. De temperaturen gaan aan het eind van de week iets dalen, maar met circa 26°C blijft het nog hoogzomers.