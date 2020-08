Brandweer massaal uitgerukt naar schuurbrand Oudeschans (Update)

OUDESCHANS – Aan de Dijkwal in Oudeschans staat een schuur in brand.

De brandweer van Bellingwedde is uitgerukt voor een schuurbrand aan de Dijkwal in Oudeschans. Er is opgeschaald naar grote brand. Brandweerkorpsen van Nieuweschans, Nieuwe Pekela, Winschoten en Finsterwolde zijn eveneens onderweg.

De brand is uitslaand. De dikke zwarte rook is in de verre omtrek te zien.

Ook de hoogwerker van brandweer Winschoten is ter plaatse. Inmiddels staan twee grote schuren in de brand. De brandweer heeft daarom opgeschaald naar zeer grote brand. Advies: sluit ramen en deuren bij overlast van de rook.

Update

De brand is onder controle. Beide schuren zijn volledig afgebrand. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar het woonhuis. Deze heeft wel rook- en waterschade opgelopen. Bij de brand zijn geen personen of dieren gewond geraakt.

Foto’s: Jacob Musch, Jan Glazenburg, Teunis Streunding en ingezonden (naam bij redactie bekend)

Video: Teunis Streunding