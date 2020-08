Evenementen najaar Vesting Bourtange geannuleerd

BOURTANGE – Ondanks dat de maatregelen met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus deels zijn versoepeld zijn de evenementen die in het najaar in Vesting Bourtange zouden worden georganiseerd geannuleerd door de Stichting Vesting Bourtange (SVB) en de ondernemers binnen de vesting.

De veiligheidsmaatregelen die we moeten treffen zijn in de praktijk niet haalbaar binnen de Vesting is de conclusie van zowel de SVB als de ondernemers. We willen de evenementen graag laten doorgaan, maar het moet voor bezoekers, deelnemers en de bewoners van de Vesting wel op een veilige en verantwoorde manier.

De evenementen die geen doorgang zullen winden zijn de voor 19 en 20 september geplande herfstmarkt en het Magisch Samhain, wat op 31 oktober en 1 november zou plaatsvinden.

Zowel de SVB als de ondernemers betreuren dat de evenementen niet doorgaan. Het brengt altijd veel sfeer en gezelligheid binnen de Vesting en bezoekers komen van heinde en verre naar Bourtange. Maar veiligheid staat voorop. Over de kerstmarkten in december is nog geen besluit genomen, we houden samen met de gemeente de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Ingezonden