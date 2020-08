DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Gisteren is bij een ongeval op de Veeneweg in Dörpen een 15 jarig meisje zwaargewond geraakt. Het slachtoffer zat bij haar 16 jarige vriend achterop een brommer. Deze kwam in botsing met een plotseling overstekende ree. De vriend bleef ongedeerd.

Schüttorf

Gistermiddag is om kwart voor vijf bij een ongeval op de A31 ter hoogte van de afrit Schüttorf-Ost een 24 jarige Nederlandse vrouw gewond geraakt. Zij verklaarde even ingedut te zijn toen zij met haar Renault Megane in volle vaart achterop een vrachtwagen reed.

De vrouw werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

De schade wordt op 6.000 euro geschat. De weg is korte tijd afgelsoten geweest. Daarna werd het verkeer in de richting Emden over één baan geleid. Men is nog tot half acht bezig geweest om het wegdek te reinigen.

Gistermiddag controleerden agenten om twee uur in de Textilstraße in Schüttorf een bestelbus. Hierin werden 249 duiven vervoerd. Zij waren vanuit Tsjechië onderweg naar België. Helaas waren er al 121 duiven gestorven. De nog levende dieren zijn bij een fokker ondergebracht. Tegen de chauffeur is proces-verbaal opgemaakt.

Haren

Tussen vrijdagavond acht uur en zaterdagmiddag twaalf uur is ingebroken bij het voorportaal van een woning aan de Neue Düne in Haren. Het lukte de daders niet de woning binnen te komen. Er werd dan ook niets gestolen.

Bokeloh

Tussen vrijdagavond acht uur en maandagmiddag kwart over vijf is ingebroken bij een gebouw van een tennisvereniging aan de Grenzweg in Bokeloh. Binnen werden diverse kasten overhoop gehaald. De schade wordt op 500 euro geschat.