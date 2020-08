Open Opnameweken in Grote Kerk Wildervank

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 11 augustus 08.00 uur. Door John Havinga

Het wordt vandaag opnieuw heet en er zijn weinig wolken, al zal er in de loop van de dag wel wat hogere bewolking zijn. Het wordt maximaal 33°C, bij een matige noordoostenwind, kracht 3 à 4. Verder blijft het droog, met wel ten zuiden van Groningen enkele buien in Overijssel en Drenthe.

Woensdag wordt zonnig en het blijft droog tot de avond waarbij het kwik overdag komt te liggen rond 32°C. De dag verloopt grotendeels zonnig, al zal er in de namiddag en avond wat bewolking komen. Bovendien is er ’s avonds ook kans op een lichte (onweers)bui in Westerwolde en omstreken. De oost-zuidoostenwind wordt matig, kracht 3 tot 4.

Tot en met aankomende donderdag houden we tropisch weer en temperaturen boven de 30°C. In de loop donderdagmiddag en -avond en op vrijdag komen er enkele zware onweersbuien, met kans op windstoten en flink wat regen in korte tijd, misschien ook hagel. De temperaturen gaan daarbij aan het eind van de week dalen, maar met circa 25-27°C blijft het de komende dagen nog hoog-zomers.