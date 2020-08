Grote ravage na tweede inbraak servicepunt bij busstation Veendam

VEENDAM – Vannacht is opnieuw ingebroken bij servicepunt De Trekschuit op het busstation in Veendam.

Vorige week werd er ook al ingebroken. Toen bedroeg de schade zo’n 600 euro. De buit was toen, een tv en wat etenswaren. Appie Plaggenborg en zijn vrouw hebben de schouders eronder gezet om ervoor te zorgen dat het servicepunt dezelfde dag nog weer open kon gaan.

Of het deze keer om één dader gaat of om meerdere is nog niet bekend. Buschauffeurs ontdekten de inbraak. De dader of daders hebben grote schade aangericht. De toegangsdeur aan de voorkant is volledig vernield. Glasscherven liggen overal. Ook is een chipsautomaat meegenomen. De etenswaren lagen verspreid over het busstation tot zelfs buiten in de omgeving.

De politie heeft de omgeving rond het servicepunt afgezet met linten. Er wordt onderzoek gedaan.

Zowel in de kiosk als in het busstation hangen camera’s. De politie stelt de beelden veilig voor hun onderzoek. Amper een maand geleden nam Appie Plaggenborg met zijn vrouw de kiosk op het busstation in Veendam over. “Hier zakt je de moed wel van in de schoenen”

Tekst: Dennie Gaasendam

Foto’s: Marisja van der Laan, MvdLaan Fotografie