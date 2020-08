DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Op 9 augustus is tussen 03.00 en 11.00 uur een insluiping geweest bij een woning aan de Kirchstiege in Bunde. Terwijl de bewoners boven lagen te slapen kwamen de daders waarschijnlijk via een openstaand raam de woning binnen en stalen daar een geldbedrag van drie cijfers. De politie heeft sporen veiliggesteld.

Weener

Maandagochtend om half elf zijn agenten opgeroepen voor een melding van huiselijk geweld in een woning aan de Graf-Edzard-Straße in Weener. De politie trof in de tuin een 22 jarige vrouw en korte tijd later ook haar 21 jarige partner aan. De laatste was er niet van gediend dat de agenten in de tuin kwamen. Dit liet hij merken door te schelden en te dreigen met fysiek geweld, waarbij hij met een gevaarlijk voorwerp zwaaide. Uiteindelijk ging hij weg. De 22 jarige vrouw en haar driejarig kind waren niet aangevallen. De vrouw wou ook geen aangifte doen.

De man kwam later naar het politiebureau in Weener. Daar bedreigde en beledigde hij opnieuw de aanwezige agenten. Er werd toen wel proces-verbaal opgemaakt.

Esterwegen

Vaanacht is om vier uur brand ontstaan in een stal aan de Bockhorster Straße in Esterwegen. Deze stond in verbinding met een woning en een aanbouw. Het vuur greep snel om zich heen. De stal brandde volledig uit. De woning en de aanbouw raakten ernstig beschadigd en zijn niet meer bewoonbaar.

Het vuur werd bestreden door de brandweer van Esterwegen, Surwold en Hilkenbrook. Ze kwamen met acht voertuigen en 50 brandweerlieden ter plaatse. De Bockhorster Straße werd afgezet.

Bij de brand raakte niemand gewond. Voor zover bekend bevonden zich geen dieren in de stal. De schade wordt geschat op een ton. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Sögel

Zaterdagochtend heeft een automobilist om 10.55 uur bij een inhaalmanoeuvre meerdere weggebruikers in gevaar gebracht. Dit gebeurde in een bocht van de Werlter Straße, komend uit de richting Sögel. Drie tegemoetkomende automobilisten moesten hard remmen en naar de berm uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De politie wil graag in contact komen met deze drie bestuurders. Zij worden verzocht het politiebureau in Papenburg te bellen.