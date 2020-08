Poging tot diefstal bij Autorama Veendam

VEENDAM – Afgelopen nacht heeft vanaf het terrein van het winkelcentrum Autorama in Veendam een poging tot diefstal plaatsgevonden. De dader is hierbij door een getuige overlopen.

Toen agenten ter plaatse kwamen zagen ze dat een hekwerk van de muur was losgemaakt en er al goederen klaarstonden om meegenomen te worden. De dader wou vermoedelijk gebruik maken van een kruiwagen om de “buit” mee te vervoeren. Deze kruiwagen is vlakbij de plaats waar het hekwerk vernield was achtergelaten.

Het signalement van de dader is als volgt,

– een blanke man van circa 30 jaar oud

– lengte circa 170 meter

– hij droeg een zwart t-shirt

– hij droeg een zwarte pet

– hij droeg een blauwe korte spijkerbroek

De dader is weggelopen in de richting van de Jacob Bruggemalaan.

Wie weet wie deze dader is, heeft de dader omstreeks middernacht bij het winkelcentrum Autorama gezien, slaat aan op bovenstaand signalement, of herkent of mist de afgebeelde kruiwagen?

Indien je een antwoord kunt geven op bovenstaande of één van bovenstaande vragen, neem dan contact op via 0900 8844 of anoniem 0800 7000 onder vermelding van zaaknummer 2020218746 ^WS-BT4

Bron: Politie Ommelanden Midden