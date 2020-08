Theater De Klinker doet mee aan actie: Red Alert

WINSCHOTEN, REGIO – Dinsdagavond liet de evenementensector zien dat het ‘vijf voor twaalf’ is. Theaters en ook gemeentehuizen, provinciehuizen en andere overheidsgebouwen werden in rood licht gezet. Zo ook De Klinker in Winschoten.

Vanaf half maart staat de evenementensector helemaal stil en het gemiddelde omzetverlies sindsdien komt uit op 85%. Gezonde bedrijven in de sector worstelen nu om overeind te blijven door de opgelegde 1.5 meter beperkingen.

Veel toeleveranciers van de sector zetten hun eigen pand, maar ook vele gemeentehuizen, provinciehuizen en andere overheidsgebouwen, in een vuurrood licht om de aandacht te vragen die de evenementenbranche verdient. Om negen uur gingen de lampen aan en om vijf voor twaalf ging alles weer uit. In onze provincie deden o.a. MartiniPlaza en de Stadsschouwburg in Groningen-stad, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten, Theater de Molenberg in Delfzijl en de Rodenburghal in Leek mee.

In totaal werden honderden gebouwen in Nederland uitgelicht. Het was een publieksvriendelijke actie om aan de politiek duidelijk te maken dat deze gezonde en technisch vooraanstaande sector zonder steun niet kan blijven bestaan. De gedwongen ontslagen zijn aan de orde van de dag en de 100.000 medewerkers van de sector zoeken hun heil in andere werkzaamheden. Dat brengt tevens het gevaar met zich mee dat deze vaak goed opgeleide medewerkers na de crisis niet meer terugkeren.

Het doel van de actie is dat iedereen maar met name de politiek gaat begrijpen dat langer dan vijf maanden overleven alleen mogelijk is met een continuering van de steunpakketten NOW, TOZO en (verbeterde) TVL. De evenementenbranche was de eerste die stil werd gelegd en zal de laatste zijn die weer opgestart zal zijn.

De actie is internationaal gestart door Plasa.org in Engeland en inmiddels komen uit verschillende landen berichten door dat ook daar vele gebouwen rood aangelicht gaan worden. In Nederland is het voortouw genomen door de VTTE (Vereniging van Technisch Toeleveranciers Evenementen) omdat zij met alle andere belanghebbenden in de sector het nu tijd vinden voor een krachtig signaal. Maar dan wel één waar de kracht van de sector zichtbaar in werd: een fraai maar bloedrood plaatje.

Bron: Vereniging van Technisch Toeleveranciers Evenementen

Foto’s: Anita Meis en Hemmo Kuiper