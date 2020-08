Verrassende opening schooljaar op de Clockeslach

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 12 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt ook vandaag een erg warme dag met veel zon en een maximumtemperatuur van 32 a 33 graden. Maar er staat ook een matige zuidoostenwind die vanochtend wat verkoeling geeft. Er ontstaat vanmiddag wat meer bewolking en in de namiddag en vanavond is er kans op een felle onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten.

Vannacht gaat de kans op een paar buien door, met kans op onweer. Morgen is daarna wisselend bewolkt met zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de middag en avond kans op regen- en onweersbuien. Maximum morgen rond 31 graden en benauwd met weinig wind en hoge luchtvochtigheid.

Vrijdag is het iets minder warm, in weekend zakken we terug naar 25 tot 27 graden. Het blijft dan wel wisselvallig met af en toe zon en kans op een regen- of onweersbui.