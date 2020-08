Container met zink gestolen van bedrijfsterrein Nieuwe Pekela

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 13 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is vanochtend nog vrij zonnig met wat hoge bewolking en het wordt snel warm, de temperatuur is aan het begin van de middag alweer opgelopen tot 30 graden. De maximumtemperatuur is vanmiddag zo’n 32 graden, en er is vooral in de namiddag en vanavond kans op regen- en onweersbuien. De wind is zwak tot matig en waait nog steeds uit het oosten tot zuidoosten.

Vannacht blijft het tamelijk benauwd met kans op een paar buien. Morgen is de temperatuur wat lager, want het wordt maar 27 of 28 graden. Daarbij zijn zonnige perioden maar ook een paar buien, met een matige wind uit west tot noordwest.

In het weekend gaan we terug naar 26 graden, met vooral zondag kans op enkele buien. Ook na het weekend is het nog vrij warm, de echte afkoeling komt later volgende week met een daling tot 20 graden.