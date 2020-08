Gemeente Midden-Groningen daagt inwoners uit om 100 dagen lang restafvalvrij te leven

MIDDEN-GRONINGEN – Op 1 oktober 2020 start in Midden-Groningen het project 100-100-100. De gemeente zoekt 100 huishoudens die 100 dagen lang proberen restafvalvrij te leven. De afvalcoaches hebben er zin in en via een video roepen Wilma Kruit en Robin Bodegom vanaf volgende week inwoners op om deze uitdaging aan te gaan.



Honderd dagen lang krijgen de deelnemers tips om hun afval zo goed mogelijk te scheiden en zoveel mogelijk te hergebruiken. Elke week krijgen ze via een speciale website een weekopdracht en wordt het restafval door alle deelnemers gewogen en vastgelegd. Wethouder Peter Verschuren: “Met dit project hopen we inwoners bewust te maken van hoeveel afval ze nu eigenlijk produceren. We kijken samen hoe we zo weinig mogelijk restafval over kunnen houden. Tegelijkertijd worden wij als gemeente ons ook bewust van waar onze inwoners tegenaan lopen. Per 1 januari 2020 hebben we in de hele gemeente dezelfde afspraken over het inzamelen en scheiden van afval. Door groente-, fruit en tuinafval, verpakkingsafval, restafval, oud papier en textiel apart in te zamelen, willen we zoveel mogelijk afval hergebruiken. Onze inwoners zijn al goed bezig. Volgens de cijfers tot nu toe hebben we ten opzichte van 5 jaar geleden nu al 25% minder restafval. Maar we denken ook dat het nog beter kan.”



Het project start op 1 oktober 2020 en eindigt na 100 dagen, op 8 januari 2021. Eind september organiseert de gemeente een feestelijke bijeenkomst als gezamenlijke aftrap van het project.



Deelnemers kunnen zich tot 11 september aanmelden via het emailadres 100@midden-groningen.nl.

Ingezonden