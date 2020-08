Opnieuw inbraak in Veendam, ditmaal bij Snackpoint in het centrum

VEENDAM – In de nacht van donderdag op vrijdag is er voor de zoveelste keer ingebroken in Veendam. Ditmaal was de Snackpoint aan de Veenlustplein het doelwit.

Eén of meerdere daders hebben de toegangsdeur opengebroken om in de zaak te komen. De politie kreeg iets na 03:00 uur de melding van de inbraak. Binnen enkele minuten waren ze ter plaatse, maar troffen niemand meer aan. Er is het een en ander overhoop gehaald in de zaak maar er is geen buit gemaakt aldus de eigenaar.

Deze kreeg ’s nachts een telefoontje met de mededeling dat er ingebroken was. “Opvallend genoeg was er veel volk op de been in het centrum, iemand moet dit dit toch hebben gezien, dit is niet waar je het voor doet” aldus de eigenaar.

De schade is ook bij deze inbraak fors. De gehele voorpui is ontzet en zal vernieuwd moeten worden. De politie heeft vandaag sporenonderzoek gedaan in de zaak. Her en der is camera bewaking in het centrum van de Parkstad. De politie stelt deze veilig, maar geeft volgens de eigenaar toe dat er weinig hoop is voor een aanhouding.

Veendam gaat op dit moment gebukt onder een inbraakgolf. Zo werd er in een week tijd twee keer ingebroken in de kiosk bij het busstation, een tankstation vlak bij het busstation, winkelcentrum Autorama en ook particulier worden er meerdere meldingen gedaan van inbraak of een poging daar toe.



Ingezonden door Dennie Gaasendam / DG-Fotografie www.denniegaasendam.nl