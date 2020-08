Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 14 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Er is vandaag veel minder zon dan gisteren en van tijd tot tijd vallen er enkele buien. Dat kan vrij lokaal zijn, maar er is wel kans op onweer en veel regen. De temperatuur klimt langzaam tot een maximum van 27 a 28 graden en het is daarbij benauwd, maar in een bui is er verfrissing en een veel lagere temperatuur.

Vanavond is het ook nog aan de bewolkte kant met kans op regen, vannacht is er plaatselijk mist en de temperatuur zakt tot ongeveer 17 graden.

Morgen stijgt het naar 27 graden. Er zijn dan zonnige perioden en in de loop van de middag is er kans op een regen- of onweersbui. Zondag is het vergelijkbaar met zon en later enkele buien en 27 graden. Na het weekend blijft het licht wisselvallig, maar de temperatuur gaat omlaag tot rond 23 graden.