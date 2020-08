Maak kennis met tennis bij ODIVIA in Blijham

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 15 augustus 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is ook vandaag een wisselende dag. Vaak is het bewolkt, al komt de zon er af en toe doorheen. Maar het is onstabiel en vooral vanmiddag en in het begin van vanavond is er kans op buien. Daarbij is kans op onweer, en het kan tijdelijk flink doorregenen. Het wordt ook klam en benauwd, met een maximumtemperatuur van 27 graden en weinig wind.

Vannacht en morgenochtend is het droog maar vannacht zal her en der mist ontstaan, bij minimum rond 17 graden. Morgenmiddag- en morgenavond vallen er buien, met kans op onweer en vrij veel regen. Maximum morgen rond 28 graden. De wind is dit weekend zwak tot matig uit noordoost tot oost.

Maandag komt er een zuidwestenwind op gang met een daling tot 24 graden en een paar buien. Daarna is het 22 tot 25 graden en dinsdag is het nog licht wisselvallig weer, daarna is het meest droog met zonnige perioden. Dus het benauwde weer is na dit weekend voorbij.