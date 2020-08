DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

Tussen vrijdagmiddag half twee en zaterdagochtend half elf is ingebroken bij een praktijk voor fysiotherapie aan de Dersumer Straße in Heede. De buit bestond uit een stofzuiger, contant geld en een sodastream. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Papenburg

Er is ingebroken bij een sporthal aan de Moorstraße in Papenburg. Dit is gebeurd tussen vrijdagmiddag half zes en zaterdagavond negen uur. In het gebouw werden meerdere deuren opengebroken, waaronder die van het kantoorgedeelte. Daar werd uit een archiefkast een geldkistje met inhoud gestolen. De aangerichte schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Dörpen

Vannacht is om half drie bij een ongeval op de Neudörpener Straße een 44 jarige automobilist levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer kwam in een bocht in de berm terecht en botste tegen een boom. Zijn auto sloeg vervolgens over de kop en bleef ondersteboven op het wegdek liggen.

De man werd door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd en vervolgens met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De Neudörpener Straße is enkele uren in beide richtingen afgesloten geweest.

Papenburg

Gisteravond is om tien voor acht in de Wiek See bij Papenburg een paard verdronken. De ruiter was met het paard het water ingegaan om foto’s te maken. Het paard raakte in paniek en trok zich los, waarop de ruiter in het water viel. De vrouw wist zichzelf in veiligheid te stellen.

Het paard is vandaag door de brandweer uit het water gehaald.