Tankstation Veendam door inbraak vol rook

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 16 augustus 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt vandaag nog een warme dag en het is ook warmer dan gisteren want het wordt 29 a 30 graden, terwijl het maximum gisteren 27 graden was. Er komt vanmiddag wat meer zon bij, maar er is ook kans op een lokale onweersbui. De wind is vandaag zwak tot matig uit oost tot noordoost (kracht 2 tot 3).

Ook vanavond is het warm met kans op een bui, vannacht en morgenochtend neemt de kans op regen toe. Ook morgenmiddag zijn enkele buien mogelijk, maar er komt ook weer wat zon bij. En: het is minder warm met 25 a 26 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vanaf dinsdag is het ’s middags ongeveer 23 graden. Het is dan licht wisselvallig met zon en een enkele bui, volgend weekend is er meer kans op regen en dan daalt het tot een graad of 20.