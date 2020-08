Bewoners Veendam Noordwest aan zet

VEENDAM – In augustus 2020 worden alle bewoners in de buurt Veendam Noordwest benaderd om een vragenlijst in te vullen over het wonen in Noordwest.

De gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus, de Commissie Huurzaken en welzijnsorganisatie Compaen gebruiken de bewonerswensen, die uit de vragenlijst naar voren komen, voor het maken van een toekomstplan. Op die manier gaan ze, samen met de bewoners gericht aan de slag in Veendam Noordwest



Noordwest op z’n best!

De partijen gaan aan de slag in Noordwest, zodat de bewoners nu en in de toekomst met veel plezier en comfort kunnen blijven wonen. Onder het motto: Noordwest op z’n best! Het uiteindelijke resultaat na de uitvoering van het toekomstplan is een buurt waar men zich thuis voelt, waar men rekening houdt met elkaar en waar men voor elkaar en de buurt zorgt. Zodat het er met elkaar ook fijn wonen blijft.



Samen aan de slag

Wat er precies in de buurt nodig is, wordt samen met de bewoners in kaart gebracht. Dit moet onder meer blijken uit het onderzoek onder de bewoners. De verwachting is dat het toekomstplan voor de zomer 2021 klaar is. De betrokken partijen hebben het RWLP (Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan) gevraagd de projectleiding te verzorgen om tot een toekomstplan te komen.



Over Veendam Noordwest

Veendam Noordwest is een buurt waarbij de meeste huizen in de jaren ’50 zijn gebouwd. Er zijn 325 huizen die worden verhuurd door Acantus, 177 huizen zijn van particuliere eigenaren. Relatief veel huizen zijn portiekwoningen.



Toekomstplan onderdeel van regiodeal

Het toekomstplan voor Veendam Noordwest is onderdeel van de Regiodeal Oost-Groningen. Binnen de Regiodeal wordt in iedere gemeente één gebiedsgerichte aanpak opgezet, in de gemeente Veendam is dat Noordwest op z’n best. Met de gebiedsgerichte aanpak is er aandacht voor zowel de woningen en het openbaar gebied als ook sociale opgaves zoals het vinden van werk, opleiding, hulp bij opvoeding en gezondheid.

Meer informatie over de regiodeal: www.regiodealoostgroningen.nl.



Meer informatie

Meer informatie over het toekomstplan voor Veendam Noordwest? Volg de ontwikkelingen via: www.veendam.nl/noordwest

