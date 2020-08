DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Tussen 15 augustus 18.20 uur en 17 augustus 08.00 uur is ingebroken bij de Sonderpostenmarkt aan de Industriestraße in Bunde. De daders kwamen, volgens de eerste bevindingen door de politie, vanaf de achterzijde en door een sloot het terrein rond de winkel op. Hiertoe werd de omheining kapot geknipt. Uit een verkooptent, die bij de zaak stond, werden diverse goederen, die nog in de originele verpakking (kartonnen dozen) zaten, weggenomen. Het betreft met name kampeerartikelen.

Om de spullen te vervoeren moeten de daders, gezien de hoeveelheid, gebruik hebben gemaakt van een bestelbus of auto met aanhanger.

Papenburg

Gisteravond is om zeven uur bij een ongeval op de Friesenstraße in Papenburg een 48 jarige vrouw zwaargewond geraakt. De van rechts komende vrouw werd door een 32 jarige bestuurder van een VW over het hoofd gezien toen hij vanaf de rotonde in de richting van de B70 wou rijden. Het slachtoffer kwam met haar e-bike ten val en raakte daarbij zwaargewond. De materiële schade wordt op 1.200 euro geschat.

Dörpen

Vannacht is om half twee de bliksem ingeslagen bij twee woningen aan de Hoher Esch in Dörpen. Door de hoge spanning ontstond in beide huizen schade aan elektrische apparaten. De brandweer kwam ter plaatse om controles uit te voeren. Er werd geen brand waargenomen.

Meppen

Tussen vrijdagochtend half negen en zaterdagochtend tien uur is ingebroken bij een woning aan de Frankfurter Straße in Meppen. Uit de slaapkamer werden sieraden en geld weggenomen. De schade loopt in de duizenden euro’s.