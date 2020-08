Openings-orgelconcert na restauratie Snitger & Freijtag-orgel Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 13 september om 16.00 uur wordt, na de corona-pauze, voor het eerst weer in de Magnuskerk van Bellingwolde een orgelconcert uitgevoerd op het Snitger & Freijtag-orgel uit 1797.

Winfried Dahlke (Weener) speelt een feestelijk concert om de voltooide restauratie van het orgel te vieren met werken van Johann Sebastian Bach. Preludes en toccata’s, waaronder de Dorische Toccata, de C-groot Toccata en Preludes in C-groot, vormen het feestelijke kader. In het midden van het programma zijn koraalpreludes van het “Orgelbüchlein” te horen. De koralen van het “Orgelbüchlein” zijn kunstzinnige composities waarin de melodie en het effect van de liederen in een geconcentreerde vorm worden gepresenteerd. De koralen voor Pasen en de koralen voor liederen zonder verbinding met het kerkelijk jaar zijn te horen. Veel melodieën van aanstekelijke orgelkoralen vol karakter zijn vandaag de dag nog steeds populair.

Het Bellingwolder-orgel wordt beschouwd als het laatste Schnitger-orgel. Het werd in 1797 gebouwd door Arp Schnitger’s kleinzoon Frans Caspar samen met Heinrich Hermann Freijtag. Het instrument is een van de best bewaarde monumentale orgels in de Ems-Dollart regio. Het geeft de muziek van de 17e tot 18e eeuw een onvergelijkbare expressiviteit. In twee bouwfasen werd het orgel gereinigd en werden de bewegende delen gerestaureerd. Alle drie balgen van de oorspronkelijke windinstallatie zijn weer in functie en kunnen weer getreden worden. Het orgel heeft ook een nieuwe toerengeregelde windmotor gekregen. Tot slot heeft het orgel de oorspronkelijke kleurstelling teruggekregen: mahonierood met gepatineerd bladgoud op het snijwerk. Het orgel is nu weer te zien in de artistieke vormgeving van zijn tijd van herkomst. De gotische Magnuskerk zelf werd ook van binnen gerenoveerd. Zo wordt het unieke ensemble van ruimte en instrument opnieuw in al zijn schoonheid gepresenteerd. In de gotische kerk met het originele gewelf en de goede akoestiek heeft het publiek tijdens het concert zicht op het prachtige orgel.

Uiteraard willen we de coronavoorschriften handhaven. Gelukkig hebben we een ruime kerk, waar de 1,5 m goed gehandhaafd goed kan worden. Het aantal plaatsen is echter wel beperkt. We moeten uw telefoonnummer en adres vastleggen. Wilt u dit alvast mailen naar: hensen.ellen@hetnet.nl? U bent dan verzekerd van een plek en hoeft dan bij de deur geen formulier meer in te vullen. Indien het weer het toelaat wordt buiten koffie of thee geschonken. Bij slecht weer laten we de pauze vervallen, omdat de koffie nu niet op een veilige wijze geschonken kan worden. De toegang tot het concert is 7,-€ inclusief. Het concert, dat wordt georganiseerd is samenwerking tussen het Organum en Concertcommissie van Magnuskerk Bellingwolde.

Na dit feestelijke openingsconcert volgen er dit jaar nog 3 orgelconcerten, omdat we vanwege de Corona-maateregelen de geplande koorconcerten niet door kunnen gaan:

11 oktober Henk de Vries

8 november Bouko Tiggelaar

20 december Wim Westerman

Ingezonden