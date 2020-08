TATC organiseert 32 ste Monnikentoernooi

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 17 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Na het onweer van eerder vannacht is het vanochtend rustig weer met wolkenvelden maar ook wat zon erbij. Het is overwegend droog, maar later in de ochtend en vanmiddag gaat een front boven ons weer activeren en dan zijn er perioden met regen te verwachten.

Het is veel minder warm dan de laatste tijd, want het wordt vanmiddag maar 22 tot 24 graden. Daarbij staat een zwakke veranderlijke wind.

Vanavond valt er verspreid ook nog wat regen, vannacht is het droog maar bewolkt en nevelig. Minimum vannacht rond 15 graden. Morgenochtend is het droog met af en toe zon, in de middag is er kans op een bui met maximum van 23 a 24 graden.

Na morgen is het woensdag droog met zonnige perioden. Donderdag en vrijdag is er kans op een bui maar is het vrij zacht met 23 tot 25 graden, volgend weekend is het 20 graden met vrij wisselvallig weer.