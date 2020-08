Aardappelcampagne Avebe van start

VEENDAM, GASSELTERNIJVEEN – Gisteren startte de aardappelcampagne van Avebe in Nederland.



Na een wisselvallig teeltseizoen worden de eerste aardappelen aangeleverd op de locatie in Gasselternijveen. Ook dit jaar kreeg een groot deel van de leden te maken met droogte en hoge temperaturen. Het al dan niet beregenen van percelen en de verschillen in neerslag zorgen voor verschillen in opbrengsten tussen percelen. De maanden augustus en september zijn nog belangrijke groeimaanden en van invloed op de totale oogst.

Arjan de Rooij, directeur Agro van Avebe: “De groeiomstandigheden bij onze leden zijn erg wisselend. Dit verschilt soms zelfs tussen percelen van

dezelfde teler. Veel gaat afhangen of we de komende tijd wat verkoeling en neerslag krijgen.”



De afgelopen maanden is hard gewerkt om de productielocaties weer klaar te stomen voor de komende campagne. De start van campagne in Gasselternijveen is in lijn met andere jaren. De andere productielocaties in Ter Apelkanaal en het Duitse Lüchow volgen aansluitend.

In Dallmin werd vorige week al opgestart. In de campagne die tot eind april 2021 is gepland worden de aardappelen van de circa 2300 Nederlandse en Duitse leden verwerkt tot aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Deze ingrediënten worden door onze klanten verder verwerkt in voedingsmiddelen, industriële toepassingen en diervoeding.



Over Avebe

Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en –eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en

Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa, Azië en het Midden- Oosten. Het hoofdkantoor staat in Veendam.



Meer informatie over Avebe is te vinden op: www.avebe.com

Ingezonden