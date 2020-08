Bruin water uit de kraan in delen Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In een deel van Bellingwolde komt bruin water uit de kraan.

Vanwege een lekkage in de waterleiding is er in de omgeving van de Sportweg in Bellingwolde tijdelijk geen of minder water. Mogelijk is bij het plaatsen van nieuwe lantaarnpalen de waterleiding geraakt.

De reparatie is in volle gang. Als gevolg van deze werkzaamheden is er kans op troebel water uit de kraan. Troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid. Als het water troebel is, kunt u het beste de kranen in huis even dichthouden. Na een half uur is het troebele water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen. (Bron: Waterbedrijf Groningen)