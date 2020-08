Gemeente Stadskanaal gaat strijd aan tegen eenzaamheid

STADSKANAAL – Wethouder Goziena Brongers heeft vandaag haar handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. In het actieprogramma staan vijf pijlers waaraan deelnemende gemeenten werken: politiek-bestuurlijk draagvlak, sterk netwerk met slimme verbindingen, ervaringsdeskundigen betrekken, duurzame aanpak en evalueren om te blijven leren en de aanpak verder te brengen.



Negatieve gevolgen

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Onderzoek wijst uit dat in de gemeente Stadskanaal meer dan 10% van de volwassenen (zeer) ernstig eenzaam is en dat heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Goziena Brongers: “Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden. Studenten, ouderen, jonge mantelzorgers, iedereen kan er last hebben. Met deelname aan het actieprogramma onderschrijven we de vijf pijlers om te komen tot een goede lokale aanpak. In onze gemeente worden door onze maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld Stichting Welstad, ouderenbonden, kerken, zorgpartijen, wijkverenigingen veel activiteiten georganiseerd. Eén van de speerpunten is het in kaart brengen van deze activiteiten voor inwoners. Verder zullen we de samenwerking met al onze partners willen versterken om de zorg en de ondersteuning beter te organiseren. De coronacrisis verergert het gevoel van eenzaamheid bij velen. Daarom roepen we inwoners op om naar elkaar om te kijken, ons Knoalster noaberschap is nu meer dan ooit nodig. Kijk eens hoe het met je buurman is en drink een kop koffie met elkaar.”

Gezamenlijk de trend doorbreken

Het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ is gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen zo’n 170 gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.



Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”



Op 1 tot en met 8 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Dit wordt het startmoment van het actieprogramma in de gemeente Stadskanaal. Wil je ook wat doen tegen eenzaamheid? Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

