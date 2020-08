DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Wippingen

Tussen zondag in de namiddag en maandagochtend is ingebroken bij een sporthal aan de Waldstraße in Wippingen. Er werden meerdere kasten overhoop gehaald. Hierbij werd voor 3.000 euro schade aangericht. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er is gestolen.

Wippingen

Tussen zondagmiddag en maandagochtend is ingebroken bij een bakkerij aan de Schulstraße in Wippingen. Er werd contant geld en meerdere sloffen sigaretten buitgemaakt. De aangerichte schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Surwold

Vanmorgen is bij een ongeval op de B401 tussen Bockhorst en Börgermoor een 63 jarige vrouw uit Saterland zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 67 jarige bestuurder van een vrachtwagen te laat in de gaten had dat het verkeer vanwege wegwerkzaamheden stil stond. Hij reed frontaal achterop de Mercedes Daimler van het slachtoffer. Hierdoor werd de Mercedes achterop een daarvoor staande vrachtwagen gedrukt.

De 63 jarige vrouw werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Van de overige betrokkenen raakte niemand gewond.

Sögel

De politie zoekt getuigen van een aanrijding op de parkeerplaats van de Combi aan de Wahner Straße in Sögel. Daar werd vorige week donderdag door de bestuurder van een witte Audi Q5 een Ford C Max aangereden. De veroorzaker is doorgereden.

De politie verzoekt de veroorzaker en getuigen, met name een vrouw die na het ongeval de gedupeerde heeft gebeld, zich te melden.

Weener

Gisteravond rond negen uur zag een agent, die op dat moment niet in functie was, dat een automobilist slingerend door het centrum van Weener reed. De agent besloot de man te volgen en collega’s te waarschuwen. De auto werd op de parkeerplaats aan de Mühlenstraße aan de kant gezet. Agenten, die met de dienstauto ter plaatse waren gekomen, controleerden de bestuurder. Een blaastest wees uit dat de 41 jarige man onder invloed van alcohol verkeerde (2.86 promille). Hij werd meegenomen naar het politiebureau, waar een bloedproef werd gedaan. Zijn rijbewijs en autosleutels werden in beslag genomen. Er werd proces-verbaal opgemaakt.